Bei einigen laufen die Vorbereitungen, bei anderen der Ticketvorverkauf: Auch 2024 kommen Festspiel-Fans in Hessen wieder voll auf ihre Kosten. Ein Überblick.

Bad Vilbeler Burgfestspiele

In den Sommermonaten wird die Bad Vilbeler Wasserburg wieder zum Theater-Hotspot. Bild © Eugen Sommer

Wo: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel und im Theaterkeller der Burg

Wann: 2. Mai bis 8. September

Was: Über vier Monate lang Aufführungen und Konzerte

Auf der Bühne: Unter anderem: Die acht Frauen, Tootsie, Sekretärinnen, My Fair Lady und Der Club der toten Dichter; für Kinder: Das kleine Gespenst, Der Zauberer von Oz und Ronja Räubertochter; Burgkeller: Achtsam morden, Das Kind in mir will achtsam morden und Misery

Preise: Theaterkarten ab 16,80 Euro, Veranstaltungen für Kinder ab 9,40 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Bad Vilbel

Besonderheiten: Die Burgfestspiele sind mit über 100.000 Zuschauenden die besucherstärksten Festspiele in Hessen. Das Gelände liegt idyllisch zwischen der Wasserburg Bad Vilbel und einem historischen Fachwerkbau.

Brüder Grimm Festspiele Hanau

Blick auf die Bühne im Amphitheater Hanau. Bild © Festspiele Hanau

Wo: Amphitheater Schloss Philippsruhe

Wann: 10. Mai bis 28. Juli

Was: Innerhalb von sechs Wochen finden fast täglich Märchen-Aufführungen statt - für Kinder und Erwachsene.

Auf der Bühne: Die Gänsemagd, Sterntaler, Der gestiefelte Kater, Romeo und Julia, Tschik, außerdem Theater-Workshops

Preise: verschiedene Preisklassen

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Besonderheiten: In Hanau hat man das Open-Air-Ambiente ohne Regenrisiko. Die über 1.200 Sitzplätze des Amphitheaters sind überdacht. Für Kindergärten und Schulen gibt es besondere Vormittagsvorstellungen . Zu "Der gestiefelte Kater" gibt es inklusive Aufführungen, unter anderem für Seh- und Hörbehinderte .

Rheingau Musik Festival

Das Kloster Eberbach ist eine der Spielstätten des Rheingau Musik Festivals. Bild © picture-alliance/dpa

Wo: 30 Spielstätten im Rheingau und von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal

Wann: Vom 22. Juni bis 7. September

Was: Rund 130 Konzerte mit Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik

Auf der Bühne: Lang Lang, Max Giesinger, Alvaro Solar, Anne-Sophie Mutter, und viele mehr (einige Konzerte sind bereits ausverkauft)

Preise: sehr unterschiedliche Preise bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Besonderheiten: Das Rheingau-Musik-Festival findet seit 1988 jährlich statt und zählt zu den führenden Musikfestivals in Deutschland. Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Festival , auf dem Programm steht diesmal tschechischen Musik: der Orchesterzyklus "Má vlast" von Bedřich Smetana sowie Antonín Dvořáks Violinkonzert mit Christian Tetzlaff als Solisten.

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Das Staatstheater in Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Staatstheater Wiesbaden

Wann: 1. bis 31. Mai

Was: Opern- und Schauspielinszenierungen namhafter Ensembles sowie Ballett- und Tanz-Aufführungen, Konzerte, Lesungen und Gala-Abende der Oper; Inszenierungen für Kinder und Jugendliche zeigt die Junge Woche

Auf der Bühne: Stars wie die Sopranistin Anna Netrebko und Schauspieler John Malkovich

Preise: unterschiedliche Preiskategorien bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Besonderheiten: Die Internationalen Maifestspiele waren ursprünglich so etwas wie die Antwort auf die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth.

Eppsteiner Burgfestspiele

Auf Burg Eppstein wird seit mehr als 100 Jahren Theater gespielt. Bild © Imago Images

Wo: Burg Eppstein (Main-Taunus)

Wann: Im Juni und Juli

Was: Theater, Oper, Musical, Kabarett, Live-Hörspiel, Kindertheater

Auf der Bühne: unter anderem "Der Geizige" in hessischer Fassung

Preise: verschiedene Preise, ab 17,55 Euro

Veranstalter-Homepage: Stadt Eppstein

Besonderheiten: Seit 1913 finden in den Sommermonaten die Festspiele auf der Eppsteiner Burg statt, damit ist sie eine der ältesten Open-Air-Theaterspielstätten des Rhein-Main Gebietes. Seit 1986 eröffnen traditionell die Eppsteiner Burgschauspieler das Programm.

Burgfestspiele Dreieichenhain

Die Burg Hayn ist seit Jahrhunderten kulturelle Spielstätte. Bild © Burgfestspiele Dreieichenhain

Wo: Burg Hayn im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain (Offenbach)

Wann: Vom 3. Juli bis 18. August

Was: Mehr als 30 Vorstellungen aus den Bereichen Jazz, Theater, Oper, Musical, Varieté, Kabarett, Literatur und Konzert

Auf der Bühne: Max Mutzke, Götz Alsmann, Bodo Wartke, Henni Nachtsheim und Rick Kavanian, Der Geizige, Elvis - das Musical und viele(s) mehr

Preise: verschiedene Kategorien

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Besonderheiten: Jedes Jahr strömen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher auf die Burg Hayn. Tickets gehen traditionell sehr gut weg: Einzelne Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Festspiele Heppenheim

Blick zurück auf die Festspiele 2023. Bild © hr

Wo: Theater im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim (Bergstraße)

Wann: Vom 16. Juli bis 31. August

Was: Rund 40 Aufführungen der zwei Hauptstücke, hinzu kommen Gäste aus Musik, Kabarett und Show, u.a. das hr2 Radio-Live-Theater

Auf der Bühne: Unter anderem Goethes Faust und die Komödie Der nackte Wahnsinn.

Preise: ab 15 Euro

Veranstalter-Homepage: Festspiele Heppenheim

Besonderheiten: Die Festspiele finden seit 1974 jeden Sommer statt - 2024 zum 50. Mal.

Darmstädter Residenzfestspiele

Die Mathildenhöhe ist der Hauptveranstaltungsort der Residenzfestspiele in Darmstadt. Bild © Imago Images

Wo: Kollegiengebäude, Orangerie, Jagdschloss Kranichstein, Mathildenhöhe

Wann: 2. bis 11. August

Was: Klassik bis Pop, Theater bis Kabarett

Auf der Bühne: wird noch bekannt gegeben

Preise: meist zwischen 20 und 60 Euro

Veranstalter-Homepage: Darmstädter Residenzfestspiele

Besonderheiten: Die Veranstaltungsorte der Residenzfestspiele wechseln gemäß dem Motto, das als Leitfaden dient. In diesem Jahr: "Im Wechsel der Zeiten". Die Open-Air-Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bitte keine Regenschirme, sondern Regenkleidung mitbringen.

Arolser Barockfestspiele

Das Residenzschloss Arolsen Bild © Esther Rapp

Wo: An verschiedenen historischen Spielorten in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg), unter anderem im Residenzschloss

Wann: 8. bis 12. Mai

Was: Alte Musik in teils neuem Gewand - das Motto in diesem Jahr: "Les Nations"

Auf der Bühne: Orquesta Barroca de Sevilla, Traversflötistin Sophia Aretz, Lautenist Jakob Wagner und Cembalist Alexander von Heißen u.v.m.

Preise: ab 2,20 Euro bis rund 40 Euro

Veranstalter-Homepage: Arolser Barock-Festspiele

Besonderheiten: Im Rahmen einer Kooperation mit der Musikschule Bad Arolsen und dem Christian-Rauch-Gymnasium sind wieder Werkstattkonzerte für Schülerinnen und Schüler geplant.

Brüder Grimm Festival Kassel

Bezaubernde Kulisse: die Seebühne des Grimm Festivals in Kassel. Bild © Brüder Grimm Festival Kassel

Wo: Seebühne auf dem Schönfelder Märchenteich

Wann: 18. Juli bis 25. August

Was: Kindertheater (ab 3 Jahren) und Märchenmusical (ab 6 Jahren)

Auf der Bühne: Das Märchenmusical ist in diesem Jahr Dornröschen - aber in einer modernen Variante: Die Prinzessin hat viel länger geschlafen als geadcht, das Schloss dient als Kulisse für eine Tv-Show und der Prinz muss seine lahmende Pop-Karriere wieder in Schwung bringen.

Preise: 7 bis 30 Euro

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm-Festival

Bad Hersfelder Festspiele

Intendant Joern Hinkel und Schauspielerin Alexandra Kamp bei der Vorstellung des Programms der Bad Hersfelder Festspiele 2024. Bild © Jörn Perske/hr

Wo: In der Stiftsruine in Bad Hersfeld, Freilichtbühne im Schloss Eichhof

Wann: Vom 21. Juni bis 18. August

Was: Zwei Sommermonate voller Musical- und Theateraufführungen und Konzerte

Auf der Bühne: Die Dreigroschenoper, Wie im Himmel, A Chrous Line und mehr

Preise: Je nach Wochentag, Spielstätte und Platz zwischen 20 bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Bad Hersfelder Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele haben eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Seit Jahren stehen dort TV-Größen wie Charlotte Schwab auf der Bühne. Immer wieder waren die Festspiele aber auch von Finanzierungsproblemen und Skandalen erschüttert: 2018 musste der damalige Intendant Dieter Wedel wegen des Verdachts sexueller Übergriffe seinen Rückzug erklären.

Musicalsommer Fulda

Spektakuläre Kulisse: der Fuldaer Dom. Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Schlosstheater und Domplatz Fulda

Wann: 23. Juni bis 27. August

Was: Wie der Name schon sagt: Musicals

Auf der Bühne: Die Päpstin, Bonifatius; in diesem Jahr feiert der Musicalsommer sein 20. Jubiläum zudem mit einer Gala am 16. August, diese ist allerdings schon ausverkauft

Preise: bis rund 80 Euro

Veranstalter-Homepage: Musicalsommer Fulda

Besonderheiten: Für Musical-Fans ist Fulda seit einigen Jahren während der Sommermonate ein Muss.

Weilburger Schlosskonzerte

Schloss Weilburg Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Spielstätten in Weilburg und eine in Limburg, darunter der Renaissancehof im Weilburger Schloss

Wann: Vom 7. Juni bis zum 10. August

Was: Knapp 50 Konzerte von Solisten und internationalen Orchestern, auch Aufführungen für Kinder

Auf der Bühne: unter anderem Geiger Tobias Feldmann, Flötistin Clara Andrada de la Calle und das hr-Sinfonieorchester , das Wawau Adler Quartett und Pianist Matthias Kirschnereit

Preise: zuletzt rund 13 bis 56 Euro

Veranstalter-Homepage: Weilburger Schlosskonzerte

Besonderheiten: Veranstaltungen, die als Open-Air im Renaissancehof geplant sind, werden bei schlechtem Wetter in die Schlosskirche verlegt. Da für den Hof jedoch rund 400 Plätze mehr als in der Kirche zur Verfügung stehen, werden diese als Schönwetterkarten verkauft. Erst wenn sicher ist, dass das Konzert auch im Hof stattfinden kann, kann man die Schönwetterkarten an der Abendkasse kaufen - reservieren kann man sie jedoch schon vorher.

Wetzlarer Festspiele

Wo: Spielstätten in Wetzlar (Lahn-Dill) im Rosengärtchen, im Leitz-Park, im Lottehof, in der Stadthalle und in Solms (Lahn-DillI) im Kloster Altenberg

Wann: Vom 10. Juni bis 6. August

Was: Theater, Musical, Konzerte, Kabarett, Tanz und Lesungen

Auf der Bühne: u.a. Goethes Faust und das Musical Cats

Preise: Zwischen 5 und 59 Euro

Veranstalter-Homepage: Wetzlarer Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele finden inzwischen seit über 70 Jahren statt.

Bad Camberger Festspiele

Wo: Historischer Amthof von Bad Camberg (Limburg-Weilburg)

Wann: Gegen Ende August

Was: Theater pur!

Auf der Bühne: wird noch bekannt gegeben

Karten: Quilt und Patchworkstudio in Bad Camberg

Veranstalter-Homepage: Bad Camberger Festspiele

Besonderheiten: Seit mehr als 30 Jahren stemmt ein rund 180 Mitglieder starker Verein die Festspiele in Bad Camberg. Mit der der Jugendbühne werden auch junge Altersklassen angesprochen.