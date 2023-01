Premiere von "Wo ist Anne Frank" in Frankfurt

Für seinen Animationsfilm "Waltz with Bashir" ist der israelische Regisseur Ari Folman mehrfach ausgezeichnet worden. Am Samstag (28. Januar) kommt er nach Frankfurt, um die Film-Adaption seiner Graphic Novel "Wo ist Anne Frank" vorzustellen. Um 18 Uhr können Cineasten im Cinema miterleben, wie in dem Trickfilm Anne Franks imaginäre Tagebuchfreundin Kitty in dem Gedenkhaus zum Leben erwacht und mit heutigen Problemen konfrontiert wird. Fürs breite Kinopublikum startet der Film am 28. Februar.