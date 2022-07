documenta-Aufsichtsrat hat getagt - Ergebnisse noch nicht bekannt

Nach dem Streit um antisemitische Kunst auf der documenta ist am Freitagabend der Aufsichtsrat zusammengekommen. Die Sitzung war erst spät in der Nacht zu Ende, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Ergebnisse sollen am Wochenende kommuniziert werden. Im Aufsichtsrat der Weltkunstschau documenta sind die Stadt Kassel und das Land Hessen vertreten. An der Spitze stehen Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne). Sie hat die Sitzung nach eigenen Worten beantragt. Dem Aufsichtsrat gehören aktuell zehn Personen an. Der Bund ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

Dorn fordert - ebenso wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) - strukturelle Änderungen bei der Kunstschau. "Wir brauchen eine Struktur, die uns für die laufende documenta, aber auch für die Zukunft Empfehlungen geben kann", sagte Dorn am Donnerstag im hessischen Landtag. "Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir gemeinsam einsehen müssen, dass einige Prozesse in der Krisenbewältigung nicht gut laufen." Deshalb sei es wesentlich, dass sich auch der Aufsichtsrat mit Verantwortlichkeiten und der Aufarbeitung von Fehlern beschäftigt.