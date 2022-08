Becker: Keine Hintertüren für Antisemitismus

Nachdem auf der documenta 15 in Kassel erneut antisemitische Werke aufgetaucht sind, hat der Hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker das Kuratorenteam Ruangrupa zu Konsequenzen aufgefordert. "Erklärungen oder Formen der Einordnung sind falsche Mittel im Umgang mit Judenhass." Es dürfe keine Hintertüren für Antisemitismus geben, "weder auf der documenta fifteen noch sonst an einem Ort in unserem Land". Es könne nur eine Antwort auf Antisemitismus geben: Die konsequente Entfernung antisemitischer Hetze und die gesellschaftliche Ächtung von Judenfeindlichkeit in all ihren Erscheinungsformen. "Dies muss auch die künstlerische Leitung der documenta fifteen endlich einsehen", so Becker in einer Erklärung am Freitag.