Deutscher Buchhandlungspreis geht auch nach Hessen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Sonntag den Deutschen Buchhandlungspreis verliehen. Ausgezeichnet wurden insgesamt 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen in Deutschland, darunter auch 11 hessische Buchhandlungen. Bei der Preisverleihung würdigte Claudia Roth (Grüne) die Buchhandlungen als wichtigen Teil der Kulturlandschaft und verwies auf aktuelle Hürden, wie Preissteigerungen bei Rohstoffen und Produktionskosten, die sich aus dem Angriffskrieg Putins in der Ukraine ergeben würden. Diese Herausforderungen könne die Politik nicht beseitigen, aber durch das Instrument des Deutschen Buchhandlungspreises zur Seite stehen, so Claudia Roth.

Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis "Beste Buchhandlungen" ging an Buchhandlungen in Brandenburg, Niedersachsen und Bremen. Die 11 von der Jury ausgewählten Buchhandlungen in Hessen wurden als "Hervorragende Buchhandlungen" gewürdigt und erhielten eine Prämie von jeweils 7.000 Euro. Darunter zum Beispiel der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau, die Brencher Buchhandlung in Kassel sowie die Buchhandlung Lesezeichen in Darmstadt.