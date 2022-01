Arbeit an KZ-Erinnerungsstätte Adlerwerke kann beginnen

Ein Konzentrationslager mitten in der Stadt Frankfurt - das gab es im Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der Adler-Werke im Gallusviertel. Im Außenlager "Katzbach" des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof mussten vor allem polnische Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten, viele starben. An dieses dunkle Kapitel der Stadtgeschichte soll künftig eine Gedenkstätte erinnern.

Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig übergab dazu am Mittwoch symbolisch den Schlüssel für die Räumlichkeiten an den Förderverein KZ-Katzbach/Adlerwerke und den Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945, der damit die Räume in den ehemaligen Adlerwerken in der Kleyerstraße offiziell übernimmt und künftig betreibt.

Bisher erinnert nur eine Gedenktafel an die Existenz des KZ Katzbach in den Frankfurter Adler-Werken. Bild © picture-alliance/dpa

Der vorgesehene Raum sei rund 160 Quadratmeter groß und mit einem separaten Zugang von der Straße versehen, teilte die Stadt mit. Der Geschichtsort werde nicht nur authentische Objekte und Informationstexte vorstellen, sondern auch digitale Medien und interaktive Ansätze einbeziehen. Er soll den Namen "Geschichtsort Adlerwerke. Fabrik – Zwangsarbeit – Konzentrationslager" tragen und im März eröffnet werden.

Am 19. März will außerdem der Verein Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim (LAGG) an die 1.616 Häftlinge erinnern, die dort inhaftiert waren. Eine Menschenkette aus ebensovielen Teilnehmern wird sich dann entlang des Mains aufreihen. Als das Lager 1945 aufgelöst wurde, wurden die Häftlinge in sogenannten Todesmärschen in andere Konzentrationslager gebracht. Nur wenige von ihnen überlebten. Am 19. März jährt sich dieser Tag zum 77. Mal.

Über 900 Menschen aus Frankfurt und der Umgebung haben sich schon für die Gedenkaktion gemeldet. Wer den Verein dabei unterstützen will, kann sich hier melden.