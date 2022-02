6.500 Corona-Erinnerungen

Die Museen in Hessen haben am Andang der Pandemie dazu aufgerufen, Erinnerungen an die Corona-Zeit einzusenden. So soll eine Geschichte der Pandemie entstehen. Nach zwei Jahren sind mittlerweile rund 300 Objekte und 150 digitale Einreichungen im Historischen Museum in Frankfurt angekommen. Darunter Fotografien, Papierobjekte, Flyer, aber auch Tagebücher und Installationen.

Auch die Justus-Liebig-Universität Gießen ist an einem solchen Projekt mit Wissenschaftlern aus Bochum und Hamburg beteiligt. Ihr Portal "coronarchiv" soll eine digitale Sammlung von Erinnerungsstücken schaffen. Und mittlerweile sei daraus eine der "aktivsten Corona-Sammlungen von Bürgerinnen und Bürgern weltweit" geworden, teilte ein Sprecher des Projektes aus Gießen, Benjamin Roers, mit. So befänden sich in dem "coronarchiv" derzeit 6503 Einreichungen in fünf Sprachen.