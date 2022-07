Architekturmuseum startet neues Minecraft-Projekt

Wie wohnt es sich in Zukunft in Frankfurt und Umgebung? Dieser Frage geht das Deutsche Architekturmuseum (DAM) Frankfurt in einem neuen Projekt nach - einem virtuellen Projekt im Videospiel Minecraft . Angelehnt ist es an "Frankfurt_2099", bei dem Minecraft-Spielende das Frankfurt der Zukunft entwerfen sollten. "WohnRegion" heißt der Nachfolger; er ist nach Angaben des Museums vom Dienstag sehr eng mit dem realen, sich verändernden Leben im Rhein-Main Gebiet verbunden.

Das Projekt behandelt den Wandel in der Metropolregion, der unter anderem von Themen wie Mobilität, Nachbarschaft, Klimaveränderung aber auch der Arbeitsmarkt und bezahlbarer Wohnraum geprägt wird. Dabei ist Frankfurt der größte Arbeitgeber der Region, kann aber nicht genug Wohnraum stellen. Somit wohnen viele Menschen in den umliegenden Gemeinden und pendeln nach Frankfurt was wiederum Einfluss auf die Mobilität in der "WohnRegion" Frankfurt hat. Stadtplanende müssen sich vor diesem Hintergrund mit Fragen auseinandersetzen wie: Wie gehen wir mit Wandel um? Wie wollen wir unseren (Lebens-)Raum gestalten?

Das Projekt "WohnRegion" will diese Planungsprozesse in spielerischen Szenarien darstellen und nachvollziehbar machen. Mit dabei ist wieder YouTube-Influencer Josef H. Bogatzki (aka. TheJoCraft). Ab dem 23. Juli kann eine Minecraft-Map auf der Webpage des Deutschen Architekturmuseums kostenlos heruntergeladen werden. Auf dieser finden Spielerinnen und Spieler die Spielregeln. Bis zum 2. September kann die Map bespielt werden. Ab dem 15. August wird es ein Portal geben, über welches die Lösungsvorschläge eingereicht werden können. Die interessantesten Ansätze werden am 7. Oktober öffentlich präsentiert und gewürdigt.