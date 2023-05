Benefizkonzert für Erdbebenopfer in der Alten Oper

In der Berichterstattung der deutschen Medien hat das Thema an Brisanz verloren – die Not vor Ort ist jedoch nach wie vor groß: Seit dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar 2023 in Syrien und der Türkei, bei dem mehr als 50.000 Menschen starben, ist die Lage in den betroffenen Gebieten nach wie vor katastrophal.

Um die Menschen vor Ort gezielt zu unterstützen, findet am Mittwochabend in der Alten Oper Frankfurt ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer statt: Die beiden Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder gestalten einen Klavierabend, dessen Erlös unmittelbar in Hilfsprojekte in der Türkei fließt. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Werke von Fazil Say, die eigens für die beiden Zwillingsschwestern komponiert wurden, sowie der Boléro von Maurice Ravel in einer Bearbeitung für zwei Klaviere.