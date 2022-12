Jüdisches Museum erwirbt Fotografien von Gisèle Freund

Sie ist eine der berühmtesten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts, war Studentin an der Goethe-Universität in Frankfurt und hielt die Atmosphäre unmittelbar vor der nationalsozialistischen Machtübernahme fotografisch fest: Gisèle Freund. Ein Teil ihrer Fotografien und privater Dokumente wandert nun in den Besitz des Jüdischen Museums in Frankfurt. Zuvor gehörten die Dokumente zur Sammlung des verstorbenen Medienwissenschaftlers Hans Puttnies. Mit seinem Tod erwirbt das Museum den Teil-Nachlass mit finanzieller Unterstützung der Stadt.

Die persönlichen Zeugnisse in der Sammlung ermöglichten es dem Jüdischen Museum, die Geschichte zu den Fotografien Freunds "neu zu erschließen und zu erzählen", sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) in einer Mitteilung vom Freitag: "Mit diesem Ankauf ist der Stadt Frankfurt ein Coup gelungen." Die 32 von Hans Puttnies angelegten Archivboxen enthalten laut Mitteilung die größte Sammlung mit Fotografien und Dokumenten von Gisèle Freund in Deutschland. Außerdem seien bislang unpublizierte Manuskripte der Fotografin angekauft worden, darunter zum Beispiel ein unvollendeter autobiografischer Roman, persönliche Notizen, Briefe oder Adressbücher.