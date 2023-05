Senckenberg Forschungsinstitut meldet älteste menschliche Fußabdrücke

Die ältesten in Deutschland gefundenen menschlichen Fußabdrücke sind rund 300.000 Jahre alt. Das teilte das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen am Freitag in Frankfurt mit. Gefunden wurden die drei Spuren den Angaben zufolge an der bekannten archäologischen Fundstelle im niedersächsischen Schöningen und stammen wahrscheinlich von Homo heidelbergensis, einer ausgestorbenen Menschenart.

Zwei der drei menschlichen Spuren ordneten die Wissenschaftler jungen Individuen zu, die in einer kleinen altersgemischten Gruppe den dortigen See und dessen Ressourcen nutzten. Der archäologische Fundstellenkomplex von Schöningen (Helmstedt) gilt wegen seiner Fossilien als weltweit einzigartig. In den vergangenen Jahren wurden dort unter anderem die Reste einer Säbelzahnkatze und ein fast vollständiger europäischer Waldelefant gefunden.