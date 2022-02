hr-Drama "Die Luft, die wir atmen" im Ersten

An einem klirrend kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem Altersheim im Frankfurter Umland: Florist Klaus (Rainer Bock) möchte seine an Parkinson erkrankte Frau Sylvia (Ruth Reinecke) überreden, wieder in ihr gemeinsames Heim zurückzuziehen, um sich von ihm pflegen zu lassen. Alisa (Bernadette Heerwagen) will ihren dementen Vater Martin (Gerd Wameling) endlich davon überzeugen, ihr eine Vollmacht für sein Konto auszustellen.

Lana (Barbara Philipp) wiederum wurde von ihrem Bruder Jürgen (Thomas Loibl) herbeigerufen: Er sitzt bereits seit letzter Nacht am Sterbebett der gemeinsamen Mutter und kann nicht loslassen, auch wenn seine Beziehung zu ihr von Konflikten geprägt war, und sie ihn und seine Schwester vor vielen Jahren auseinandergebracht hat. Unterdessen sind Heimleiterin Sina (Neda Rahmanian) und ihr Team - angeführt von der erfahrenen Pflegerin Martina (Katja Studt) - mit dem Alltag des Altersheims ausgelastet.

Plötzlich schlägt das Wetter um und Blitzeis bricht über den Landstrich herein - so bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken. Alle müssen sich in der beengten Situation zurechtfinden. Sie bietet aber auch die Chance, Konflikte zu lösen. "Die Luft, die wir atmen" - am 2. Feburar um 20.15 beim FilmMittwoch im Ersten oder in der ARD-Mediathek .