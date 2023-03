"Im Westen nichts Neues" räumt vier Oscars ab

"And the Oscar goes to..": Gleich viermal durfte sich die Crew um den deutschen Film "Im Westen nichts Neues" nach diesen Worten freuen. Die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque räumte in der Nacht vier Oscars bei der internationalen Preisverleihung in Los Angeles ab. Die Netflix-Produktion war in insgesamt neun Kategorien für einen Oscar und als erste deutsche Produktion als bester Film nominiert.

Ausgezeichnet wurde der Antikriegsfilm als bester internationaler Film. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Damit geht "Im Westen nichts Neues" in die deutsche Filmgeschichte ein. Es ist erst der vierte deutsche Film, der den Oscar als bester internationaler Film holt - nach "Das Leben der Anderen" (2007), "Nirgendwo in Afrika" (2003) und "Die Blechtrommel" (1980). Die Auszeichnung als bester Film verpasste die Produktion allerdings, stattdessen wurde "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet.

Edward Berger (vorne), Regisseur von "Im Westen nichts Neues", und Teile seiner Film-Crew bei der Oscar-Verleihung. Bild © picture-alliance/dpa

Live mitverfolgt hat das Event sicherlich Adrian Grünewald aus Frankfurt. Er spielt in "Im Westen nichts Neues" einen jungen Soldaten, der 1917 voller Euphorie an die Front geht. hr-Reporter Jan Tussing traf den Frankfurter bereits vor der Oscar-Verleihung . Im Gespräch mit dem hr sagte Grünewald, dass der Erfolg des Films ihn schon zuvor "total baff" gemacht habe.