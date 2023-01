Chagall-Ausstellung verlängert Öffnungszeiten

Mehr als 100.000 Besucher haben in den vergangenen zwei Monaten die Ausstellung "Chagall - Welt in Aufruhr" in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt besichtigt. Bereits zwei Wochen nach der Eröffnung am 4. November seien alle öffentlichen Führungen ausgebucht gewesen, teilte die Schirn am Donnerstag mit. Rund 3.000 Kinder und Jugendliche hätten mit ihrer Schulklasse an einer Führung teilgenommen.

Aufgrund des starken Zuspruchs würden die Öffnungszeiten für die bis 19. Februar geöffnete Ausstellung freitags und samstags bis 22 Uhr verlängert.