Do. 17.02.22, 11:23 Uhr

Gedenktafel für Holocaust-Überlebende Blanka Zmigrod

Am Dienstag wird im Frankfurter Westend eine Gedenktafel installiert, die an die 1992 im Frankfurter Westend ermordete Holocaust-Überlebende Blanka Zmigrod erinnert. An der Übergabe werden unter anderem Oberbürgermeister Peter Feldmann, Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig, Initiator Ruben Gerczikow und Renée Sztabelski-Salzman, eine Angehörige von Blanka Zmigrod, teilnehmen.

Die Jüdin Zmigrod hatte den Holocaust überlebt und war 1960 nach Deutschland zurückgekehrt. Am 23. Februar 1992 wurde sie im Kettenhofweg von einem schwedischen Neonazi erschossen. Die Initiative für eine Gedenktafel ging 2021 von der Zivilgesellschaft aus und wurde maßgeblich von Ruben Gerczikow vorangebracht, unter anderem mit einer Petition. Die Übergabe an die Öffentlichkeit findet am Vorabend des 30. Jahrestages der Tat statt.