"Stolperschwelle" erinnert an Bad Wildunger Juden

Am Bahnhof Bad Wildungen erinnert künftig eine so genannte "Stolperschwelle" an die letzten 34 Wildunger Juden, die Ende 1939 nach Kassel abgeschoben und später von dort deportiert und ermordet wurden. Der Künstler Gunter Demnig verlegte die Schwelle am Mittwoch auch in Gegenwart von mehreren Angehörigen.

Die Bronzeplatte ist eine Variante der so genannten "Stolpersteine", mit denen Demnig seit 1992 an das Schicksal von Nazi-Opfern erinnert. Die "Stolperschwellen" erinnern nicht an Einzelpersonen, sondern an Menschengruppen.