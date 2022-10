Beuys-Eiche für den Darmstädter Waldkunstpfad

Nach sieben Wochen geht an diesem Wochenende der 11. Internationale Waldkunstpfad in Darmstadt zu Ende - mit einem besonderen Event: Der Waldkunstverein, der seit 2002 alle zwei Jahre die Kunstausstellung im Forst am Böllenfalltor veranstaltet, pflanzt in Kooperation mit Hessen Forst und der Stiftung DASMAXIMUM KunstGegenwart zu Ehren von Joseph Beuys eine Eiche nebst Basaltsäule in die Erde. Beides soll an den Künstler Joseph Beuys erinnern, der bei der documenta7 1982 in Kassel mit genau dieser Installation Aufsehen erregte.