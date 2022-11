"Monopol" bestätigt Ruangrupa großen Einfluss

Auch nach den Diskussionen um die documenta fifteen in Kassel zählt das indonesische Kunstkollektiv Ruangrupa zu den einflussreichsten Gruppen in der Kunstwelt. Die Kunstzeitschrift "Monopol" sieht Ruangrupa in ihrem am Montag veröffentlichten diesjährigen Ranking "Monopol Top 100" auf Platz zwei. Noch vor der Gruppe landete die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin auf dem Spitzenplatz.

Ruangrupa war in diesem Jahr als kuratierendes Team für die künstlerische Gestaltung der documenta verantwortlich. Das Konzept der Gruppe umfasste Einladungen an andere Kollektive, die ihre häufig auf gemeinsamen Erfahrungen basierenden Projekte weitgehend eigenständig zu der Kunstschau mitbrachten. Teils heftig umstritten war die Arbeit von Ruangrupa, weil einige der ausgestellten Arbeiten als antisemitisch interpretiert wurden.

"Es gab wohl niemanden in diesem Jahr, der in der Diskussion präsenter war als das indonesische Kollektiv Ruangrupa", hieß es bei "Monopol". "Die Antisemitismus-Kontroverse, die um ihre Documenta Fifteen entbrannte, wird Deutschland noch lange beschäftigen - und sagt deutlich mehr über die hiesige Debattenlage als über die Ausstellung selbst." In der internationalen Kunstwelt sei der Versuch, eine Großausstellung komplett neu zu denken, von vielen als bahnbrechend empfunden worden.

Damit verbunden ist auch der achte Platz für Meron Mendel im Ranking. Der Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank sei in dem Streit "verlässlich die Stimme der Vernunft" geblieben, schrieb "Monopol".