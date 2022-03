Wettbewerb "Jugend musiziert" wieder live vor der Jury

Nach zwei Corona-Jahren kann der Wettbewerb "Jugend musiziert" in Hessen wieder fast in gewohnter Form stattfinden. Dazu kommen vom 24. bis 27. März 282 junge Künstler in der Landesmusikakademie in Schlitz (Vogelsberg) zusammen, wie der Landesmusikrat am Montag in Wiesbaden mitteilte. Sie stellen sich in zwölf verschiedenen Kategorien dem Urteil einer Fachjury. Die Wertungsspiele finden allerdings noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch auf die Abschlussveranstaltung und die Übergabe von Urkunden wird noch verzichtet. Es soll aber am 14. Mai ein Konzert der Landespreisträger in Fulda geben. Die erfolgreichen Teilnahmerinnen und Teilnehmer am Landeswettbewerb qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb vom 2. bis 9. Juli in Oldenburg.