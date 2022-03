Hanau sagt Lamboyfest ab

"Mit Maske und Abstand ist das Lamboyfest undenkbar", so erklärt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) die Absage der Traditionsveranstaltung in der Altstadt. Zugangskontrollen seien nicht möglich, da sich das Fest über die gesamte Altstadt erstrecke. Außerdem sei unklar, mit welchen Auflagen in drei Monaten zu rechnen sei. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber unter den gegebenen Umständen ist der Verzicht der einzig sinnvolle Weg."

Vom 9. bis 12. Juni soll es jedoch ein kleines Ersatzprogramm geben. Auf dem Altstädter Markt findet die Veranstaltungsreihe "Abendgold" statt. Im benachbarten "Ellis" an der Alten Johanniskirche und in der "Wirtschaft im Hof" ist ein Musikprogramm geplant. Auch die Ausstellung zur Geschichte des Lamboyfestes und "Hanau im 30-jährigen Krieg" findet vom 10. bis 12. Juni in der Marienkirche statt. Unter dem Motto "Hanau macht Musik" wird an verschiedenen Stellen in den Fußgängerzonen der Innenstadt am Samstag, 11. Juni, Livemusik zu hören sein.