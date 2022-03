Jazzpreis für Vibraphonist Christopher Dell

Der in Darmstadt geborene Vibraphonist Christopher Dell erhält den Hessischen Jazzpreis 2022. Dies teilte die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mit. Der in Berlin lebende Jazzmusiker lehrt als Hochschuldozent für Urbanistik und Stadtplanung in Hamburg, Berlin und Wien und von diesem Jahr an auch in Paris. Der jährlich vergebene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Christopher Dell Bild © hr/Sascha Rheker

Dell gehört nach den Worten der Jury zu den international bekanntesten deutschen Jazzmusikern. In der Wahrnehmung der Jazzszene sei er stets ein hessischer Musiker geblieben, weil er regelmäßig in der Alten Oper oder beim Deutschen Jazzfestival in Frankfurt auftrete sowie im Darmstädter Kulturzentrum Bessunger Knabenschule oder im Frankfurter Mousonturm.