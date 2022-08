Musical "Lotte" feiert Comeback bei Wetzlaer Festspielen

Kennen Sie Charlotte Buff? Gelesen haben Sie sicherlich schon von ihr - in Goethes Werk "Die Leiden des jungen Werther". Während seines Aufenthalts in Wetzlar 1772 verliebte sich der junge Goethe in die Tochter des Wetzlarer Kastnereiverwalters. Sie wies ihn allerdings ab. Dass er nicht bei ihr landen konnte, verarbeitete Goethe in seinem weltberühmten Briefroman.

Diese Geschichte ist die Grundlage für das Musical "Lotte", erzählt die Geschehnisse im Gegensatz zum Roman aber aus ihrer Sicht. Uraufgeführt wurde das in Wetzlar entstandene Musical bereits 2015. Nun wird es in teilweise neuer Besetzung wiederaufgenommen. Die Premiere findet am Freitag statt, elf weitere Aufführungen finden im Rahmen der Wetzlarer Festspiele statt.