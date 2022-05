Endlich verstehen: Blockchain, Krypto, NFTs

Blockchain-Technologie birgt das Potenzial, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern - so heißt es jedenfalls. Doch während einige mit NFTs bereits das ganz große Geld machen, haben die meisten noch nicht einmal verstanden, was so ein "Non-Fungible Token" überhaupt ist. Das Frankfurter Museum Angewandte Kunst (MAK) möchte das ändern.

Das MAK Frankfurt beschäftigt sich mit NFTs. Bild © Collage, Netzwerk Gaudi und/and Unblock.Gallery

Was ist eine Blockchain? Was sind NFTs? Wie funktioniert Kryptowährung? Und wie finden Produkte und Objekte von Künstler digitale Verbreitung? Diesen Fragen widmet sich die Ausstellung "Unblock Gaudi: Digitale Kunst via Blockchain" . Sie wird begleitet von Vorträgen, Diskussionen und Workshops, die Exponate werden entsprechend des jeweiligen Themas angepasst. Los geht es am Mittwoch, den 25. Mai.