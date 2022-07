Ausstellung: Der Mensch ist mehr als nur sein Körper

Wie verändert sich die Wahrnehmung des Menschen im Angesicht des Todes? Das ist Thema der Ausstellung "I am not my body", die vom 9. Juli bis zum 4. September im Kassler Museum für Sepulkralkultur zu sehen ist. Die spanische Filmemacherin und Multimedia-Künstlerin Vanesa Abajo Pérez hat über ein Jahr eine unheilbar kranke Frau begleitet, die sich nicht mit dem Tod abfinden will.

Sie sagt: "Mein Körper ist nicht das Einzige, was zählt. Meine Identität existiert auch jenseits der Grenzen des Körperlichen." Und so zeigt die Künstlerin in "I am not my body" die Umgebung der Frau, ihre Wohnung oder das Viertel, in dem sie lebt - das, was bleibt, wenn sie gestorben ist. Ihre Worte werden zwischen einzelnen Filmszenen eingeblendet.