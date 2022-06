Robert Gernhardt Preis an Koneffke und Lehmann

Der Robert Gernhardt Preis 2022 geht an die Autoren Jan Koneffke und Andreas Lehmann. Das teilte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag mit. Jan Koneffke werde für sein Lyrikprojekt "Abgesang" ausgezeichnet. Seine Gedichte, die in dem Band "Nachgesang" erscheinen sollen, hätten die Jury durch den geglückten Balanceankt von scheinbar unangestrengtem Tonfall und Tiefenerinnerung überzeugt. Koneffke wurde 1960 in Darmstadt geboren und verbrachte nach einem Villa-Massimo-Stipendium sieben Jahre in Rom. Heute lebt er als Schriftsteller, Publizist und Übersetzer in Gießen, Wien und Bukarest.

Andreas Lehmann erhält den Preis für sein Prosaprojekt "Nichts als ein Name". Es erzählt von einer Frau, die nach einem Besuch bei der schwerkranken Mutter über Zugehörigkeit, Erwachsenwerden und Prägung nachdenkt. Es sei geschrieben in einer unaufgeregten Sprache und exakt beobachtet, lobt die Jury. Lehmann, geboren 1977 in Marburg, hat Lyrik und Prosa in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht und lebt in Leipzig. Im Herbst 2018 erschien sein Debütroman "Über Tage".

Den Preis loben das Land Hessen und die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) gemeinsam aus. Die Preisträger teilen sich das von der WIBank gestiftete Preisgeld in Höhe von 24.000 Euro. Der Preis wird am 15. September in Frankfurt verliehen.