Blind Date mit Buchpreis-Nominierten

Für den Deutschen Buchpreis 2022 nominierte Autorinnen und Autoren stellen im September bei zehn "Blind-Date-Lesungen" in ganz Deutschland ihre Romane vor. Das kündigte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt an. Das Besondere an dem Format: Das Publikum in der jeweiligen Buchhandlung erfährt erst am Abend selbst, welche Autorin oder welcher Autor zu Gast sein wird. In Hessen finden Lesungen in Marburg und Frankfurt statt.

Die 20 Titel umfassende "Longlist" wird am 23. August bekanntgegeben. Daraus wählt eine Jury sechs Titel für die "Shortlist", die am 20. September veröffentlicht werde. Am 17. Oktober wird der Deutsche Buchpreis vor dem Start der Frankfurter Buchmesse verliehen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 2005 vergeben. 2021 wurde Antje Ravik Strubel für ihren Roman "Blaue Frau" ausgezeichnet.