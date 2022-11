Frankfurts Bürgermeisterin will Absage von Roger-Waters-Konzert

Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg hat sich für eine Absage des Konzerts von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters in der Festhalle ausgesprochen. Wegen seiner Nähe zur BDS-Bewegung und seiner Rechtfertigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine solle die Stadt Frankfurt dem Künstler keine Bühne bieten, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Waters steht wegen seiner Äußerungen seit Längerem in der Kritik. 2013 soll bei einem Konzert in Belgien ein Luftballon in Form eines Schweins aufgestiegen sein, auf dem ein Davidstern abgebildet war. Zudem soll er Künstler-Kolleginnen und -Kollegen mehrfach dazu aufgefordert haben, keine Konzerte in Israel zu geben. Der Musiker gilt außerdem als Unterstützer der Bewegung "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), die sich gegen den Staat Israel richtet und in Teilen antisemitisch geprägt ist.

In der Debatte gehe es nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, betonte Eskandari-Grünberg. "Für dieses Grundrecht werde ich immer eintreten. Antisemitismus ist aber keine Meinung." Sie werde deshalb die Geschäftsleitung der Messe bitten, eine Absage des Konzerts zu prüfen. Zuvor hatte sich auch Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker für eine Absage ausgesprochen.

Roger Waters Bild © picture-alliance/dpa