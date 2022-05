Event-Tipps für den Internationalen Museumstag

Kulturfreunde kommen am Sonntag, 15. Mai, auf ihre Kosten - und das ganz kostenlos. In ganz Hessen beteiligen sich rund 150 Museen am Internationalen Museumstag , der in diesem Jahr unter dem Motto "The Power of Museums" steht. hessenschau.de hat eine kleine Auswahl an Aktionen herausgesucht, bei denen Mitmachen erwünscht ist. Ein Spaß, nicht nur für Kinder.