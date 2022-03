"Wandelmut" - Museum Sinclair-Haus zeigt mit Kunst neue Wege

Audiobeitrag Audio "Wandelmut" im Museum Sinclair-Haus Audio "Variations on a Birdcage" 2021, Installation von Studio Ossidiana Bild © Studio Ossidiana Ende des Audiobeitrags

Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und der Ausdruck davon in der Kunst - das ist das zentrale Thema für das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg. Jetzt widmet es sich dem Kampf gegen den Klimawandel und will mit Kunst Mut machen, dagegen vorzugehen. In der neuen Ausstellung "Wandelmut" geht es nicht nur um das Betrachten künstlerischer Positionen zum Thema Natur, sondern auch ums Mitmachen und Selbst-aktiv-werden. So lädt ein Klimaparlament alle "Wesen und Unwesen" des Rhein-Main-Gebiets dazu ein, ihre Stimme zu erheben. Geplant ist auch eine Hommage an das Gärtnern und Pflanzen (ab 11. Mai). Studierende der Offenbacher Hochschule für Gestaltung wollen erkunden, wie wir ökologischer leben und trotzdem genießen können (ab 22. Juni).