Erste Stolpersteine in Oberursel verlegt

In Oberursel (Taunus) wurden am Donnerstag erstmals Stolpersteine zum Gedenken an von dort vertriebene und ermordete Jüdinnen und Juden verlegt. Erinnert wird nun an die Familie Feinberg, an Cäcilia Pagel und Bertha Röder. Mit dem Projekt Stolpersteine ehrt der Künstler Gunter Demnig die Opfer der NS-Zeit. Vor dem letzten Wohnort von Jüdinnen und Juden lässt er Gedenksteine aus Messing ins Trottoir ein. Inzwischen liegen Stolpersteine in in 21 Ländern Europas, allein in Deutschland haben 1.265 Kommunen bei dem Projekt mitgemacht.

Audiobeitrag Audio Stolpersteine in Oberursel verlegt Audio Gunter Demnig beim Verlegen von Stolpersteinen im Jahr 2020 Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Ideengeber und Initiatoren für das Stolperstein-Projekt in Oberursel sind die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hochtaunus (GCJZ) und die Feldbergschule.