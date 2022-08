Golden Leaves Festival in Darmstadt

In Darmstadt lockt das Golden Leaves Festival an diesem Wochenenede zum entspannten Feiern. Newcomer und etablierte Größen der Indie-Szene geben sich die Klinke in die Hand. Die Kanadierin "The Weather Station" gibt ihr einziges Deutschlandkonzert in Darmstadt. Auch mit am Start: Thees Ulmann, Alice Phoebe Lou und viele mehr.