Frankfurter Verlage ausgezeichnet

Der Hessische Verlagspreis geht in diesem Jahr nach Frankfurt: Den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis bekommt der Regionalverlag Henrich Editionen. Der Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro wird an Edition Faust für den Bereich Graphic Novel vergeben. Beide Verlage haben ihren Sitz in Frankfurt. "Ein Schwerpunkt des literarischen Programms der Henrich Editionen ist Frankfurt und Umgebung: In liebevoll gestalteten Werken zeigt uns der Verlag frische Seiten der Gegend, führt Lesen mit kreativen und interaktiven Ansätzen zusammen und schafft es, dass sowohl Einheimische als auch Zugezogene die Rhein-Main-Region immer wieder neu entdecken", schreibt Kunstministerin Angela Dorn dazu in einer Mitteilung vom Mittwoch. Und weiter: "Edition Faust hat die Werke der Weltliteratur im Blick, die mit ihren Konflikten und Problematiken uns nach wie vor umtreiben, aber oft nicht einfach zugänglich sind." Der Hessische Verlagspreis wird seit 2018 vergeben.