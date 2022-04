Sonderausstellung in Point Alpha zur Jugendopposition in der DDR

Eine neue Sonderausstellung in der Grenzgedenkstätte Point Alpha an der Grenze von Hessen zu Thüringen in Rasdorf (Fulda) und Geisa widmet sich der Jugendopposition in der DDR. Die Plakatschau im Haus auf der Grenze zeigt von Montag an, wie sich die junge Generation gegen die Staatsmacht in der Deutschen Demokratischen Republik auflehnte und das politische System kritisierte.

Während sich die einen gegen den absoluten Machtanspruch der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) engagiert haben, ging es anderen um den Umweltschutz oder sie wandten sich gegen die Militarisierung der Gesellschaft. Sie schrieben Losungen an Eisenbahnwagen, druckten illegal Zeitschriften, organisierten Konzerte. Viele gehörten zu den Protagonisten der Friedlichen Revolution, die 1989 zum Umsturz in der DDR und einer Öffnung nach Westdeutschland führte. Die Ausstellung geht bis zum 30. Juni.