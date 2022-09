Lucas Filmfestival stellt Programm vor

Das erste Mal verliebt sein – ob in eine Person des anderen Geschlechts oder des eigenen – meistens schon verwirrend genug. Wie findet man zur eigenen Identität, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst? Coming-of-Age-Geschichten – also Geschichten rund ums Erwachsenwerden – spielen nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern des Lucas Filmfestivals eine Rolle – sie beherrschen auch das Programm auf der Leinwand.

In der 45. Ausgabe des Festivals kommt eine beeindruckende Vielfalt an Themen, die nicht nur junge Menschen beschäftigen. Vom 6. - 13. Oktober 2022 findet das in Deutschland älteste Filmfestival für junge Filmfans in vier Kinos statt: im Hafen 2 in Offenbach, auf der Caligari FilmBühne in Wiesbaden, im Deutschen Filminstitut & Filmmuseum und im Cinema in Frankfurt.

Kinder und Jugendliche sind bei der Auswahl der Filme für das Lucas-Filmfestival beteiligt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Im Mittelpunkt des Festivals stehen die internationalen Wettbewerbe in drei Alterssektionen: ab acht Jahren, ab 13 Jahren und ab 16 Jahren aufwärts. Dabei gehen 45 aktuelle Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme aus aller Welt in den Wettbewerb. Darunter sind 32 Deutschlandpremieren. In den Jurys, die über die Gewinnerfilme entscheiden, sitzen zu gleichen Teilen junge Filmfans und Branchenprofis. Aber nicht nur als Juroren können sich Kinder und Jugendliche während des Festivals ausprobieren, das Programm bietet auch Möglichkeiten für junge Nachwuchskritiker, Programmkuratoren oder Moderatoren.

Das Streaming-Angebot des Festivals bietet Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen dieses Jahr die Möglichkeit, die Kurzfilme des Wettbewerbs nach ihrer Kinopremiere bis zum 23.12. abzurufen und mit Begleitmaterial für Lehrer im Unterricht zu behandeln. So erreicht das Angebot des Festivals über die Stadtgrenzen hinaus sein junges Publikum. Das ganze Programm finden Sie hier.