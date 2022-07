Eskandari-Grünberg: BDS keine Bühne geben

Frankfurts Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) fordert die Kultureinrichtungen der Stadt auf, der antiisraelischen Boykottkampagne BDS (kurz für Boycott, Divestment and Sanctions) keine Bühne mehr zu geben. Hintergrund ist der Eklat um antisemitische Kunst auf der documenta in Kassel. "Die antisemitischen Bilder, die in Kassel für kurze Zeit zu sehen waren, sind kein Ausrutscher, sondern Ausdruck einer zutiefst antisemitischen Einstellung innerhalb von BDS", schreibt Eskandari-Grünberg in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die BDS-Kampagne gehe weit über eine legitime Kritik israelischen Regierungshandelns hinaus. "Kultureinrichtungen in Frankfurt müssen sich die Frage stellen, ob sie dieser Art von Propaganda eine Plattform geben wollen", betonte Eskandari-Grünberg. "Die gesellschaftliche Verantwortung unserer Bühnen und Ausstellungsräume umfasst die entschiedene Parteinahme gegen Antisemitismus. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass es von der Hetze gegen Israel zu Angriffen auf Jüdinnen und Juden nur ein kleiner Schritt ist."

Die Stadt Frankfurt habe schon früh entschieden, der BDS-Bewegung und ihren Unterstützern keine Räume und Gelder zur Verfügung zu stellen. Da diese Ausschlusspolitik von Kommunen rechtlich umstritten sei, müsse aber die zur ABG Frankfurt gehörende Saalbau wieder an BDS-Anhängerinnen und Anhänger vermietet werden, was Eskandari-Grünberg weiter prüfen lassen will. Nicht-städtische Einrichtungen wie etwa Theater hätten dagegen mehr Handlungsmöglichkeiten gegen BDS: "Sie können selbst entscheiden, wen sie einladen und was sie zeigen möchten."