Exground Filmfest zeigt 150 Filme aus 45 Ländern

Im Fokus steht Portugal, aber insgesamt werden Filme aus 45 Ländern gezeigt: Das Exground Filmfest hat sein Programm für die diesjährige Ausgabe vom 11. bis 20. November veröffentlicht. An verschiedenen Orten in Wiesbaden und in Kinos in Darmstadt und Frankfurt gibt es über 150 Filme zu sehen. Die Auswahl gliedert sich in die Sektionen Made in Germany, American Independents, European Cinema, World Cinema sowie die youth days. Eine Kurzfilmreihe ist Werken aus dem Iran gewidmet.

In insgesamt sechs Wettbewerben vergibt exground filmfest Preise von rund 15.000 Euro, unter anderem im Deutschen und Internationalen Kurzfilm-Wettbewerb (IW). Im Anschluss an das Festival wird es vom 21. bis 24. November ein Streaming-Angebot der Filme geben. Außerdem wird der YouTube-Kanal von exground filmfest wieder mit festivalbegleitenden Inhalten bespielt.