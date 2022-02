Wanderausstellung #StolenMemory in Guxhagen

Die Arolsen Archives eröffnen am Freitag in Guxhagen die Open-Air Wanderausstellung #StolenMemory. Im Mittelpunkt stehen der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese sogenannten Effekten an Familien der Opfer zurückzugeben. "Effekten" sind persönliche Gegenstände, die Häftlingen bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos. #StolenMemory ist eine Kampagne der Arolsen Archives zur Rückgabe dieser persönlichen Gegenstände an die Angehörigen.

"Effekte" von Wiesława Brzyś aus Polen. Bild © Burzis Wieslawa

"Es ist wichtig, dass die Wanderausstellung #StolenMemory in Guxhagen gezeigt wird. In Guxhagen befand sich das Konzentrationslager Breitenau und später das Arbeitserziehungslager (AEL) Breitenau, das u.a. als KZ-Sammellager diente. Die Erinnerung an die Verfolgten wachzuhalten, heißt daher für uns als Gemeinde, sich der historischen Verantwortung bewusst zu sein“, sagt Susanne Schneider, Bürgermeisterin der Gemeinde Guxhagen. Zu sehen ist die Ausstellung in einem aufklappbaren Übersee-Container bis 16. März auf dem Platz vor dem Bürgersaal.