Cornelia Funke bekommt Karl-Kübel-Preis 2023

Der Bensheimer Karl Kübel Preis geht in diesem Jahr an die Kinder- und Jugendbuchauchautorin Cornelia Funke. Das hat die Karl Kübel Stiftung am Dienstag bekannt gegeben. Cornelia Funke trage mit ihren Lebens- und Fantasiewelten dazu bei, dass Generationen durch gemeinsames Lesen in Verbindung blieben, so die Stiftung in ihrer Begründung. Zudem engagiere sich die 64-jährige auch für Kinder- und Frauenrechte. Cornelia Funke soll den mit 25.000 Euro dotierten Preis im September in Bensheim entgegennehmen. Der Karl Kübel Preis wird in diesem Jahr zum 23. Mal vergeben. In den vergangenen Jahren wurden unter etwa Königin Silvia von Schweden, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus und SAP-Gründer Dietmar Hopp ausgezeichnet.