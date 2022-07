Arte-Dokumentation erinnert an NSU-Opfer Şimşek

"Dönermorde" schrieben der "Spiegel" und viele seriöse Medien, wenn es um die Hintergründe einer rätselhaften Mordserie an Ladenbesitzern türkischer und griechischer Abstammung vor rund 20 Jahren ging. Unter ihnen war der Schlüchterner Blumenhändler Enver Şimşek. Die Behörden ermittelten lange in Richtung organisierter Clan-Kriminalität und vermuteten einen Machtkampf der Mafia hinter den Taten. Für die Familien war diese Annahme eine enorme Belastung.

Die Wunden und Narben sind bis heute geblieben. Das zeigt die Reportage "Spuren und Wunden der NSU-Morde" von Aysum Bademsoy. Sie konzentriert sich auf die Erinnerungen der Familie Simsek, die heute wieder in der Türkei lebt. Das Haus, das das Paar von seinem Lohn in Deutschland in der Heimat bauen wollte, wurde nach dem Mord nie richtig fertig - und damit zum Symbol zum Bruch in ihrem Leben. Der Film ist in der Arte-Mediathek zu sehen.