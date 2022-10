Hessischer Film- und Kinopreis vergeben

Der mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis beim 33. Hessischen Film- und Kinopreis geht an den jip film & verleih. Das hat Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne), die über die Vergabe entscheidet, am Freitag mitgeteilt. Julia Irene Peters und Jutta Feit haben 2017 Erfahrungen in unterschiedlichen Funktionen in der Filmindustrie gebündelt und den Verleih gegründet.

Der Hessische Rundfunk (hr) vergibt den Preis für die beste schauspielerische Leistung. Der undotierte Preis geht an Lea Drinda für die Hauptrolle in der ZDFneo-Serie „Becoming Charlie“. Vergeben werden die Preise, die auch in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm, Hochschulabschlussfilm und Drehbuch ausgeschrieben sind, Ende November in drei Veranstaltungen in Kinos in Bad Nauheim, Kassel und Frankfurt, bei denen die jeweils ausgezeichneten Filme auch zu sehen sein werden.