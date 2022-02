"The other side of the river" kommt ins Kino

Die 19-jährige Hala hat sich in Syrien einem kurdischen Frauenheer angeschlossen und will dort zur Freiheitskämpferin werden. Die Kasseler Regisseurin Antonia Kilian hat sie dabei mit der Kamera begleitet und aus Halas Geschichte den Dokumentarfilm "The other side of the river" gemacht.

Im vergangenen Jahr gewann Kilian damit den Hessischen Filmpreis. Nun kommt der Film in die Kinos. Am kommenden Wochenende sind mehrere Aufführungen in Anwesenheit der Regisseurin geplant, unter anderem in Frankfurt und Lich. Die genauen Termine gibt es hier.