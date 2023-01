Sonderschau "Wir lieben den Frieden" bei Point Alpha

In der Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf (Fulda) und Geisa an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen wird vom 10. Januar an eine neue Sonderausstellung gezeigt. Unter dem Titel "Wir lieben den Frieden" werden im Haus auf der Grenze über 30 Zeichnungen, Malereien, Collagen, Fotografien und andere Objekte präsentiert. Das Besondere: Alle Projekte und Arbeiten stammen von Kindern und Jugendlichen aus der Region.

Das Thema sei angesichts des Kriegs in der Ukraine hochaktuell, betonte die Point-Alpha-Stiftung. "Es ist unglaublich, was junge Menschen im Schatten dieses schrecklichen Konflikts aufs Papier gebracht, sich ernsthaft mit einem solch schwierigen Thema auseinandersetzt und schließlich ihre Meinung kreativ in Szene gesetzt haben", lobte Vorstand Benedikt Stock.

Die Sonderausstellung läuft bis zum 28. Februar und kann zu den regulären Öffnungszeiten der Gedenkstätte Point Alpha, dienstags bis sonntags von 10 bis 16.30 Uhr, besichtigt werden. Point Alpha war zur Zeit des Kalten Krieges ein US-Militärstützpunkt.