Gedenktafel für Blanka Zmigrod wird enthüllt

Vor 30 Jahren, am 23. Februar 1992, wurde im Frankfurter Kettenhofweg auf offener Straße eine Frau erschossen. Der Täter: ein schwedischer Rechtsterrorist und mehrfacher Mörder. Sein Opfer: die polnisch-jüdische Holocaust-Überlebende Blanka Zmigrod. Die Tat sorgte damals für Entsetzen - und geriet doch in Vergessenheit. Erst der Student Ruben Gerczikow sorgte dafür, dass das Opfer wieder sichtbar wurde. Er startete 2021 eine Online-Petition, damit am Tatort eine Gedenktafel an die 68-Jährige erinnert, die ihr halbes Leben in Frankfurt verbrachte.

Am Mittwoch, ihrem 30. Todestag, wird nun die Gedenktafel im Beisein von Zmigrods Familienangehörigen offiziell eingeweiht. Die Gedenkkundgebung beginnt um 18 Uhr im Kettenhofweg/ Ecke Niedenau. Dabei solle an Blanka Zmigrod erinnert und der Umgang mit Kontinuitäten rechten Terrors kritisch eingeordnet werden, schreibt die Jüdische Gemeinde Frankfurt in ihrer Einladung.