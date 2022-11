Sex erlaubt, Liebe verboten

Was passiert bei Regelverstößen? Der in Hessen gedrehte Film "Servus Papa, see you in hell" zeichnet ein verstörendes Bild des Alltags in einer Kommune.

Schauspielerin und Filmemacherin Jeanne Tremsal ist zwei Jahre alt, als sie und ihre Schwester von ihren Eltern in die Kommune gebracht werden. Von da an sind die beiden Schwestern ganze zwölf Jahre Teil der von Otto Mühl gegründeten Kommune. In den Medien ist sie besser bekannt unter dem Namen "Sex-Kommune". Und das nicht ohne Grund: