hr-Reportage "7 Tage unter Italienern" in der ARD-Mediathek

hr-Reporter Davide de Dio ist ein Frankfurter Bub. Und seine Eltern sind Italiener, er hat also "Wurzeln". Doch was sind das für Wurzeln? Welche ist seine wahre kulturelle Identität? "Wo gehöre ich dazu?" Das fragt sich Davide schon sein ganzes leben lang. Nun ist er dieser Frage in einer Reportage nachgegangen, "7 Tage unter Italienern - gehöre ich dazu?". Und wo fängt seine Suche an? Natürlich in einer Pizzeria. Die ganze Reportage ist in der ARD Mediathek zu sehen.