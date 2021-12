"Il Divo"-Star Carlos Marin gestorben

Der in Rüsselsheim geborene spanische Sänger Carlos Marin ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren. Anfang Dezember war Marin an Corona erkrankt und in ein Krankenhaus in Manchester eingeliefert worden. Dort fiel er in ein Koma.

Carlos Marin Bild © Imago Images

Marin siedelte im Alter von 12 Jahren mit seiner Familie nach Spanien um und wurde dort als Teil des Quartetts "Il Divo" zum Weltstar. Die Opern-Pop-Gruppe brachte Opernmusik einem großen Publikum nahe und verkaufte weltweit 30 Millionen Platten. Marin sang außerdem in mehreren Musicals und in Filmproduktionen, etwa in Tim Burtons "Nightmare Before Christmas" und der spanischen Version von "Aschenputtel".