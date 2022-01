Schauspiel Frankfurt sucht besonderen Pianisten

Sind Sie zufällig Klavierspieler? Also, nicht so Kategorie Flohwalzer - mehr in die Richtung "crazy Improvisationsgenie"? Das Schauspiel Frankfurt sucht für die Inszenierung des Stücks "Die Goldberg-Variationen" von George Tabori einen Pianisten, der sich in zeitgenössischer Musik gut auskennt und Freude am Experimentieren und Improvisieren hat.

Es ist angedacht, dass der Pianist das Klavier im Laufe des Stückes "bearbeitet" und nicht nur spielt, er sich sein Instrument regelrecht einverleibt, indem er möglicherweise auf dem Instrument läuft, liegt oder springt, es zerlegt oder ihm andere Töne als den gespielten Klavierton entlockt. Ganz im Sinne der Goldberg-Variationen von Bach wird die Musik jeden Abend variieren. Das Casting findet am 19. und 20. April statt - Premiere ist am 10. Juni in den Kammerspielen.