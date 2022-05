Roth berät in documenta-Debatte mit Zentralrat der Juden

In der Antisemitismusdebatte um die Kunstausstellung documenta in Kassel (18. Juni bis 25. September) hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland getroffen. "Wir sind uns einig, dass Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Formen keinen Platz in Deutschland und weltweit haben darf, auch nicht auf der documenta", teilten Roth und Zentralratspräsident Josef Schuster am Freitag in Berlin mit.

"Zugleich müssen wir feststellen, dass der bisherige Versuch einer konstruktiven öffentlichen Debatte gescheitert ist", erklärten die beiden. Durch vertrauliche Gespräche mit Experten und den Verantwortlichen der documenta solle dafür wieder eine Grundlage geschaffen werden. Details zum weiteren Vorgehen nannten sie nicht.