Alle documenta-Angebote jetzt online buchbar

Ab sofort können alle Arten von Tickets und Ausstellungsrundgänge der documenta fifteen in Kassel gebucht werden. Neu hinzugekommen sind das Abendticket zur Nutzung von 17 bis 20 Uhr sowie Schulklassentickets. Je ein Euro pro Eintrittskarte fließt in Nachhaltigkeitsprojekte in Deutschland und in Indonesien.

Die Ausstellungsrundgänge, Walks and Stories genannt, werden in zahlreichen Sprachen angeboten, neben Deutsch und Englisch auch in Arabisch, Französisch, Indonesisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, in leichter Sprache, deutscher Gebärdensprache und International Sign.