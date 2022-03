Land fördert auch Kulturinitiativen "ohne Hochglanz"

Das Land will Kultur auch abseits der großen Institutionen unterstützen. Für die Förderung sogenannter soziokultureller Zentren stehen 2022 fast zwei Millionen Euro bereit, wie Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Mittwoch in Offenbach berichtete. Schon in der vergangenen Wahlperiode hatte die Landesregierung diese Mittel von 450.000 Euro im Jahr 2015 auf eine knappe Million Euro 2019 verdoppelt.

Der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen (LAKS) gehören 42 Initiativen in Hessen an - zum Beispiel das Kultur- und Freizeitzentrum Marburg, das Generationenhaus Bahnhof Hümme in Hofgeismar und das Kulturzentrum Hafen 2 in Offenbach, wo Dorn am Mittwoch zu Gast war.